Arsenal ko con l'Inter, furia Arteta: “Gara decisa dall’arbitro! Manca un rigore e non ho capito il loro”

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato in conferenza stampa la gara vinta contro l'Inter.

Cosa pensa di questa sconfitta?

"La cosa peggiore della serata è il risultato, non la prestazione contro una delle squadre più forti d'Europa. Abbiamo delle responsabilità nella sconfitta, avremmo potuto segnare almeno due gol. E alla fine ci sono state due decisioni che hanno segnato il risultato".

Che pensa dell'arbitraggio?

"Non ho capito queste due decisioni, non ho capito il rigore e non ho capito perché non ci sia stato dato un rigore quando Merino è stato colpito in faccia (da Sommer in uscita alta, ndr). Non c'è niente che possiamo fare al riguardo, purtroppo dobbiamo accettare e andare avanti".

Pensa che debba cambiare la rete sul fallo di mano?

"In passato ci hanno detto che non sarebbe stato fallo, ma oggi è stata un'altra decisione. Havertz? Gli hanno messo dei punti, speriamo sia ok per la prossima di campionato".

Si aspettava un'Inter così bassa?

"No, perché ci sono due fasi di gioco e loro sono bravi a farle, non sono sorpreso da questo. Ripeto, la cosa più negativa è il risultato".

Merino è uscito per il colpo alla testa?

"Sì, non ha grandi problemi ma negli ultimi due giorni non era comunque al massimo".