Assedio clamoroso del Napoli: nel primo tempo record di tiri contro il Salisburgo

Ma quanto ha attaccato il Napoli contro il Salisburgo? C'è una statistica Opta che è sorprendente: la squadra di Ancelotti, solo nel primo tempo, ha tentato 18 conclusioni in porta. Si tratta di record nella prima frazione di gioco per una squadra italiana in Champions League da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2003/04). Non solo: il Napoli ha effettuato 29 tiri in porta in questa partita: record per gli azzurri in una singola partita di Champions League.