Ufficiale Aston Villa-Juventus, le formazioni: Weah centravanti

Alle ore 21 la Juventus scende in campo al Villa Park, terreno di gioco dell'Aston Villa, per la sfida valevole per il 5° turno della Fase campionato di Champions League. Scelte abbastanza forzate per Motta, che ha solamente sei giocatori in panchina, dei quali due sono peraltro portieri. Nel suo 4-2-3-1 dunque Koopmeiners gioca trequartista e sarà Weah ad adattarsi al ruolo di 'falso centravanti', con Yildiz e Conceicao ai suoi lati. Di seguito le formazioni ufficiali.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Diego Carlos, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins.

A disposizione: Gauci, Olsen, Konsa, Mings, Barkley, Duran, Buendia, Philogene, Nedeljkovic, Maatsen, Bogarde.

Allenatore: Unai Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.