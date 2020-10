Atalanta-Ajax, le formazioni ufficiali: Ilicic e il Papu alle spalle di Zapata

Diramante le formazioni di Atalanta-Ajax, match valido per la seconda giornata di Champions League. Formazione tipo i bermaschi, che si schierano con Sportiello in porta e una retroguardia guidata da Romero, con Toloi e Djimsiti sui lati. A centrocampo Hateboer, Pasalic, Freuler e Gosens, mentre in attacco Ilicic e Gomez agiranno alle spalle di Zapata. Per i nerazzurri di fronte ci sarà un'Ajax agguerrita e guidata dal solito mix di esperienza e gioventù: a proposito di quest'ultimo, particolarmente interessante osservare le prestazioni di Antony e Gravenberch.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

A disposizione: Rossi, Gollini, Palomino, Lammers, Muriel, Malinovskyi, Mojica, Depaoli, Pessina, Ruggeri, Miranchuk, Traorè.

Allenatore: Gasperini.

AJAX: (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traorè, Neres.

A disposizione: Stekelenburg, Scherpen, Alvarez, Klaiber, Promes, Ekkelenkamp, Labyad, Martinez, Brobbey.

Allenatore: Erik Ten Hag.