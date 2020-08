Atalanta fuori dalla Champions: Dea regge 90' e poi crolla contro il Psg

Non basta il gol di Pasalic, che illude l'Atalanta. La Dea resiste fino al 90' e poi crolla sotto i colpi di Marquinhos e Choupo-Moting. Finisce 2-1 a Lisbona, il Psg va in semifinale e l'Atalanta esce a testa alta sfiorando l'impresa. Non una bella Dea, ma comunque in grado di resistere per un'ora e mezza prima di crollare nel recupero. Neymar aveva sbagliato tanto ma l'Atalanta nella ripresa non è quasi mai riuscita a uscire dalla propria metà campo.