Atalanta-Liverpool, le formazioni ufficiali: Muriel-Zapata. Jota per Firmino

Diramate le formazioni ufficiali di Atalanta e Liverpool che si sfideranno stasera al Gewiss Stadium per la terza giornata di Champions League. Per i bergamaschi recuperato Hateboer, gioca Muriel al posto di Ilicic in avanti, solo panchina per Romero. Klopp invece lascia Firmino in panchina, preferendogli Diogo Jota. Fuori sia van Dijk che il camerunense Matip.

Atalanta (3-4-1-2)

Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata.

Liverpool (4-3-3)

Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané