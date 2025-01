Ufficiale Atalanta-Sturm Graz, le formazioni: Gasperini opera 6 cambi rispetto al Napoli

L'Atalanta cerca la prima vittoria in casa nella nuova Champions League, ma soprattutto il primo successo del 2025. Al Gewiss Stadium arriva lo Sturm Graz, a quota 3 e a un passo dall'eliminazione. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Napoli, con tre punti raggiungerebbero almeno i playoff: qualche cambio per Gian Piero Gasperini che sulla corsia di destra ha deciso di schierare Palestra. In mezzo al campo spazio a De Roon e Pasalic, con Zappacosta sulla corsia mancina. In difesa si rivede Toloi, in attacco Samardzic si piazzerà alle spalle di Retegui e Lookman.

Lo Sturm Graz si piazzerà con la difesa a quattro, Kiteishvili agirà alle spalle di Boving e Camara. Malic, Aiwu, Wuthrich e Lavaléee andranno in difesa, con Chukwuani, Stankovic e Yalcouye in mediana.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sturm Graz

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Palestra, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Retegui, De Ketelaere.

A disposizioni: Rui Patricio, Rossi, Cuadrado, Lookman, Ederson, Bellanova, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini, Brescianini, Vlahovic.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Malic, Aiwu, Wuthrich, Lavalée; Chukwuani, Stankovic, Yalcouye; Kiteishvili; Boving, Camara.

A disposizione: Bignetti, Khudiakov, Zvoranek, Karic, Horvat, Jatta, Hierlander, Schopp, Geyrhofer, Grgic, Hodl, Kiedl.

Allenatore: Jurgen Saumel