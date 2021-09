Atalanta-Young Boys, formazioni ufficiali: Gasp conferma Pessina dietro Malinovskyi-Zapata

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida di Champions League tra Atalanta e Young Boys, sfida valida per la seconda giornata dei gironi di Champions: nella Dea Gasperini conferma il tridente Pessina-Malinovskyi-Zapata, mentre in difesa c'è la defezione di Palomino. Musso a difesa dei pali, con Toloi, Demiral e Djimsiti a comporre la difesa a tre, mentre a centrocampo vanno Zappacosta e Gosens, esattamente come nella sfida di Milano dello scorso weekend. A centrocampo ancora una volta ci saranno de Roon e Freuler, preferiti a Koopmeiners. Di seguito le scelte dei due tecnici:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Moumi Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Sierro; Siebatcheu, Elia.

Allenatore: Wagner.