Atletico Madrid-Lazio, le formazioni ufficiali: Hysaj dal 1', out Pellegrini e Felipe Anderson

Alle 21 la Lazio si gioca la possibilità di chiudere al primo posto nel proprio raggruppamento sul campo dell'Atletico Madrid. I biancocelesti devono vincere per poter sperare nel primato, nell'undici di Sarri un paio di sorprese rispetto alle attese. A sinistra in difesa c'è Hysaj e non Pellegrini, a centrocampo niente Kamada, straordinari per Luis Alberto e riecco Vecino dal 1'. Con loro Guendouzi. Davanti la notizia riguarda l'assenza di Felipe Anderson: con Immobile ci sono Pedro e Zaccagni.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; De Paul, Witsel, Saul; Griezmann, Correa. All. Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.