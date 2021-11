Atletico Madrid-Milan, le formazioni ufficiali: Giroud dal 1, Ibra in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Atletico Madrid-Milan, match valido per la quinta giorntata del gruppo B di Champions League. Tutto confermato in casa Atletico Madrid e Milan per quel che riguarda le scelte di Diego Pablo Simeone e Stefano Pioli. C'è Giroud e non Ibrahimovic dal 1' nella formazione titolare dei rossoneri.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, Koke, De Paul, Lemar, Carrasco; Griezmann, Suarez. Allenatore: Simeone

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Giroud. Allenatore: Pioli