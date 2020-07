Barça, ora Setièn rischia: "Ci sarò col Napoli? Spero di sì, ma non lo so..."

Quique Setien, che ha preso il Barcellona in corsa dopo l'esonero di Ernesto Valverde, adesso rischia. Ha perso contro l'Osasuna e ha perso pure la Liga, conquistata dal Real Madrid. "Se ci sarò al ritorno in Champions contro il Napoli? Spero di sì, ma non lo so", ha detto laconico nel post gara. Su Cadena Ser, intanto, arrivano news di un futuro che sarebbe ora in bilico.