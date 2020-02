Barça, può arrivare il sì della federazione per prendere un attaccante: due ipotesi

Il Barcellona potrebbe intervenire subito sul mercato per sostituire l'infortunato Dembelé (stagione finita) ottenendo il sì da parte della Federazione spagnola per trattare un nuovo giocatore, a patto che sia svincolato o giochi nella Liga. Secondo quanto riportato infatti dal quotidiano spagnolo 'El Larguero', c'è stato un incontro tra la dirigenza tecnica e direttiva e si è deciso di intervenire subito sul mercato per rafforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Setién. Sarà necessario però provare, con il referto medico, alla Federazione che lo stop di Dembelé sia almeno di 5 mesi.

I NOMI. - Due i nomi sul taccuino della dirigenza blaugrana: Rodrigo e Stuani, rispettivamente in forza al Valencia e al Girona e già sondati dal Barça nelle ultime finestre di mercato.