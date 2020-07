Barça, Suarez: "Final 8 a Lisbona? Dobbiamo prima battere una squadra difficile come il Napoli"

Il calciatore del Barcellona Luis Suarez ha rilasciato un'intervista al quotidiano catalano Sport in cui ha posto l'attenzione anche alla sfida di Champions contro il Napoli: "Dobbiamo concentrarci sulle due gare che mancano per la fine del campionato. Dobbiamo rimanere intatto il prestigio e l'immagine del club. L'ultima chance per vincere qualcosa resta la Champions League. Sarà necessario passare l'ottavo di finale contro un avversario molto difficile (il Napoli) Per pensare a Lisbona, bisogna prima battere il Napoli.

Se siamo al 100% possiamo essere all'altezza di tutti i club. Se invece non lo siamo, abbiamo un handicap. Col Villareal avevamo tante assente, ma abbiamo mostrato un ottimo gioco e prendendo esempio da quella gara possiamo fare un'ottima prova anche in Champions. Sono convinto che se vogliamo vincere la Champions League, devi sconfiggere i rivali più complicati".