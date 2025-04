Ufficiale Barcellona-Borussia Dortmund, le formazioni: Adeyemi sfida Yamal

vedi letture

Alle ore 21:00 si conclude il programma dei quarti di finale d'andata di Champions League con le due partite rimanenti. Una di queste è la sfida tra Barcellona di Hansi Flick ed il Borussia Dortmund di Niko Kovac. Nei blaugrana non può mancare Yamal in attacco, insieme a Lewandowski e Raphinha. Per i tedeschi invece c'è Adeyemi nel tridente con Guirassy e Gittens.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski.

Allenatore: Flick.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Can, Anton, Bansebaini; Chukwuemeka, Nmecha, Brandt; Adeyemi, Guirassy, Gittens.

Allenatore: Kovac.