Barcellona, fissata un'altra gara per la ripresa: amichevole solidale a Igualada

Il Barcellona giocherà una partita amichevole, oltre alle tante altre in programma per quando si potrà tornare a giocare, a Igualada, località a un'ora di strada dal capoluogo catalano per raccogliere fondi per affrontare la crisi del coronavirus. La data è naturalmente da definire. La zona della conca d'Odena è una delle più colpite al mondo e registra un indice di mortalità persino superiore alla Lombardia.