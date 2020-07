Barcellona, grana Griezmann: la famiglia attacca Setien per il poco utilizzo

Nel Barcellona scoppia il caso Griezmann. Ieri Setien lo ha impiegato per soli 2 minuti nella gara con l'Atletico Madrid, dichiarando poi di essere dispiaciuto, ma di non dover delle scuse all'attaccante francese. Tali parole non sono piaciute al padre di Griezmann, che con un post su Instagram ha criticato l'allenatore blaugrana: "Per parlare devi avere le chiavi del camion, non puoi essere un semplice passeggero". Un post cancellato subito, come aveva fatto il fratello dell'attaccante, che aveva commentato su Twitter il momento dell'ingresso in campo con un laconico: "Mi viene da piangere, solo 2 minuti".