Barcellona, Gundogan: “Se giochiamo come contro il Napoli, possiamo superare il PSG”

Ilkay Gundogan è pronto a trascinare il Barcellona nel momento più importante della stagione. Il centrocampista tedesco ha parlato a Sport.

Con questo livello, il Barça può superare il PSG?

"Se riusciremo a giocare come abbiamo fatto, ad esempio, contro il Napoli in casa o anche lì, avremo una chance in Champions League. Ci credo, sì. Ma ovviamente il PSG ha una grande squadra e grandi giocatori. Dovremo controllare soprattutto le ali, dovremo difendere molto bene, ma dovremo farlo da squadra. Se lo facciamo, avremo una possibilità".