Barcellona, l'ultimo k.o. in Champions al Camp Nou risale a 7 anni fa: il Napoli cerca l'impresa

A Barcellona bisognerà far gol. Potrebbe bastare anche un pareggio (2-2, 3-3...), ma il Napoli dovrà puntare alla vittoria al Camp Nou. Ma i precedenti non fanno ben sperare. L'ultima squadra ad espugnare l'impianto catalano in Champions League è stato il Bayern Monaco, oltre 7 anni fa, il 1° maggio 2013. Per più di 7 anni non c'è riuscito nessun altro. Chissà che senza pubblico il Napoli non possa afferrare l'impresa.