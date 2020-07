Barcellona, la fuga di Arthur mette nei guai Setiàn: emergenza assoluta per il Napoli in mediana

Barcellona in emergenza in vista della sfida di Champions League col Napoli. Il prossimo 8 agosto, come sottolinea l'edizione odierna di Mundo Deportivo, mister Quique Setién avrà infatti a disposizione solamente quattro centrocampisti di ruolo: De Jong, Rakitic, Sergi Roberto e il giovanissimo Riqui Puig. Questo, a causa delle squalifiche di Busquets e Vidal, ma - ecco la novità - anche e soprattutto della "ribellione" dell'ultimo minuto di Arthur, che non sembra avere la minima intenzione di tornare in Catalogna dal Brasile per la ripresa degli allenamenti.