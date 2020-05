Barcellona, riprendono gli allenamenti: tutti negativi al tampone per il Coronavirus

Il Barcellona torna al lavoro con il primo gruppo di giocatori (11), che prevede Lenglet, Suarez, Ter Stegen, Sergi Roberto, Griezmann, Messi, Umtiti, Vidal, Jordi Alba, Junior Firpo e Piqué. Il test effettuato ha dato esito negativo a tutti i giocatori della rosa, dando il via libera per riprendere oggi stesso il lavoro. I giocatori si sono presentati già equipaggiati, senza passare per lo spogliatoio, dirigendosi direttamente a uno dei tre campi d'allenamento della Ciutat Deportiva assegnati. Il secondo giro ha visto arrivare Neto, Semedo, Busquets, De Jong, Braithwaite, Arthur e Rakitic, più alcuni giocatori delle giovanili, fra cui Ansu Fati. Unico assente Dembélé, infortunato e fuori dalla lista de LaLiga. Il francese è stato inoltre l'unico a non essersi sottoposto al test.