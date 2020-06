Barcellona, Semedo nei guai: l'esterno infrange il protocollo sanitario

Nelson Semedo, laterale del Barcellona, è finito nel mirino della critica per aver viola le norme di sicurezza vigenti in Spagna per contrastare il Coronavirus. Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro il difensore ha festeggiato il compleanno di un amico in compagnia di 20 persona in un locale di Castelldefels. In Spagna la legge limita gli incontri ad un massimo di 15 persone. Il Barcellona ha chiesto di entrare in possesso delle immagini della serata.