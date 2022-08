Barcellona senza soldi, attivata 4ª leva: venduto altro 25% di Barça Studios per iscrivere neoacquisti

LaLiga aveva respinto le registrazioni dei nuovi acquisti del Barcellona e il club blaugrana è pronto a ricorrere ad un nuovo stratagemma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

LaLiga aveva respinto le registrazioni dei nuovi acquisti del Barcellona e il club blaugrana, al fine di metterli a disposizione di Xavi per la partita di sabato col Rayo Vallecano, è pronto a ricorrere ad un nuovo stratagemma: la vendita di un'ulteriore percentuale di Barça Studios (già venduto il 24,5% a Socios.com).

Annuncio imminente

Radio Barcelona fa sapere che avverrà tutto oggi e che dunque la cessione è imminente: i catalani daranno via un altro 25% di Barça Studios al gruppo GDA Luma per 100 milioni di euro circa. E' possibile che non basti neanche questo, che all'attivazione della quarta leva bisognerà abbinarci anche un'altra riduzione degli stipendi per 30-40 milioni. A quel punto da LaLiga dovrebbe arrivare luce verde per i nuovi acquisti.