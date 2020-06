Barcellona, Setien: "Ci pregiudicherebbe giocare in campo neutro col Napoli"

Quique Setien, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa della vigilia della sfida con il Maiorca è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla sfida di Champions League contro il Napoli: "Ci pregiudicherebbe un po' giocare con il Napoli in campo neutro, visto che abbiamo già giocato al San Paolo. Ma se così dovesse essere l'accettemo. Sono ancora ipotesi, vedremo. Fatto sta che in Liga e in Champions dipende tutto da noi. Suarez? Sarà titolare, ma non per tutta la partita. E' in buone condizione, ci vorranno alcune gare prima di rivederlo al meglio".