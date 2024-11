Basta un rigore di Calhanoglu e uno negato all'Arsenal: Inter avanti 1-0 al 45'

Inter e Arsenal rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0, al termine di una prima frazione iniziata con la traversa colpita da Dumfries e poi proseguita soprattutto all'insegna del calcio all'inglese, più interventi duri che spettacolo.

Si parte col botto, Inter subito pericolosa: traversone di Zielinski, sul pallo opposto c'è Dumfries che controlla e tira. Traversa. Al 3' Calhanoglu ci prova da fuori: palla di poco a destra rispetto alla porta difesa da Raya. I toni si accendono su palla inattiva: al quarto d'ora Lautaro e Gabriel finiscono sul taccuino dell'arbitro dopo un acceso diverbio su un calcio d'angolo in favore dei londinesi. Brivido a San Siro al 29' per un'uscita in ritardo di Sommer che colpisce con i pugno al capo Merino, i Gunners protestano me per arbitro e VAR è tutto regolare. Nel finale di primo tempo, ecco l'episodio che sblocca il match: Calhanoglu crossa su punizione, Taremi riceve e colpisce ma Merino intercetta col braccio. Pochi dubbi e pallone sul dischetto: ci va Calhanoglu che, al rientro da titolare, ritrova subito il gol con un tiro centrale rasoterra. Nulla da fare per Raya.