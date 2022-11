Bayern invincibile! L'Inter cade 2-0 a Monaco

All'Allianz Arena il Bayern Monaco batte 2-0 l'Inter nell'ultimo match del Gruppo C di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

All'Allianz Arena il Bayern Monaco batte 2-0 l'Inter nell'ultimo match del Gruppo C di Champions League. Dopo un buon avvio, l'Inter dopo mezz'ora di gioco va sotto, a sbloccare la gara in favore del Bayern è Pavard, che sigla l'1-0 con una bella zuccata aerea su corner. Dopo il vantaggio i bavaresi dominano e sfiorano il raddoppio in tre occasioni. Un cambio alla ripresa del gioco, nel Bayern: fuori Upamecano, dentro Davies. L'Inter passa subito, ma il "gol" di Acerbi al 47' resta tra virgolette per la posizione di fuorigioco di partenza. Stessa sorte toccherà più tardi alla bella rovesciata di Choupo-Moting, anch'egli in offside. Nel mezzo, uno dei momenti clou della serata: al 60' Lautaro esce dal campo senza aver rimediato alcun cartellino giallo, ci sarà nella gara di andata degli ottavi di finale, con lui escono anche Barella e Gagliardini. Al 72' proprio Choupo-Moting tira fuori il coniglio dal cilindro: sassata da fuori, nulla da fare per Onana e 2-0, gara in ghiaccio. Preso il raddoppio, l'Inter rischia pure la sbandata ma Inzaghi ricorre all'arma Skriniar, sempre utile pure in attesa di rinnovare questo benedetto contratto. Nel finale, gran palla di Asllani per Dzeko: altra gran parata di Ulreich sul bosniaco.