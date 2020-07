Bayern Monaco, l'ambasciatore Elber 'elimina' il Napoli e si proietta ai quarti: "Il Barça è sempre il Barça"

Giovane Elber, ambasciatore del Bayern Monaco, ha parlato a margine dei sorteggi di Champions League, eliminando di fatto il Napoli anticipatamente - nelle sue idee - dalla competizione, visto che si attende una sfida ai quarti di finale col Barcellona: "Non stanno giocando bene come fanno di solito, ma sono comunque il Barcellona. Arrivati a questo punto, i giocatori contano e li hanno. Da parte nostra abbiamo lo svantaggio di essere fermi in questo momento, quindi quando sarà il momento dovremo essere subito al cento per cento".