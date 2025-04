Bayern Monaco, quanti infortuni in vista dell'Inter: in dubbio anche l'ex azzurro Kim

Quello degli infortuni nei giocatori chiave resta un tema caldo in casa Bayern Monaco: nella trasferta italiana di mercoledì sera contro ll'Inter oltre a Neuer mancheranno anche Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito e Jamal Musiala, con i problemi principali che saranno quindi ancora una volta in difesa.

Non al meglio anche Kim Minjae, ex difensore del Napoli alle prese con un fastidio al tendine d'Achille che lo ha fortemente condizionato nelle ultime settimane: non dovesse migliorare la sua condizione nelle prossime ore, scrive Tz, non è da escludere una sua iniziale panchina a San Siro. Ulteriori aggiornamenti sono attesi per la giornata di domani, quando il Bayern svolgerà la rifinitura prima di partire per Milano.