Ufficiale Bayern-Real Madrid è una goduria per gli occhi: 4-3 all'Allianz, passa Kompany

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Intensità, eurogol, proteste ed episodi dubbi: Bayern Monaco-Real è stato uno show. I bavaresi affronteranno il PSG in semifinale di Champions

Bayern Monaco-Real Madrid non ha per niente deluso i pronostici, tutt'altro. Sono i bavaresi a strappare il ticket per le semifinali di Champions League, grazie alla vittoria per 4-3 di oggi che ha dato seguito al successo per 1-2 all'andata al Bernabeu. Una partita iniziata con il botto e terminata in maniera altrettanto eclatante: dopo un minuto la sblocca subito Arda Guler che raccoglie il rinvio sbagliato di Neuer e segna a porta vuota, passano cinque minuti e Pavlovic pareggia da calcio d'angolo; ancora Guler a riportare avanti i Blancos con un calcio di punizione fantastico al 29esimo del primo tempo.

Al minuto 38 arriva il nuovo pari firmato Harry Kane che capitalizza il passaggio di Upamecano da dentro l'area, ma la prima frazione di gioco non finisce mai ed ecco Mbappe che sigla il 2-3 per la squadra di Alvaro Arbeloa. La ripresa si svolge invece in maniera più equilibrata, le occasioni sono comunque tante da una parte e dall'altra, ma l'episodio chiave è all'86esimo: l'arbitro Vincic ammonisce Camavinga per perdita di tempo, dimenticando che fosse il secondo giallo, così quando gli viene segnalato è costretto ad espellere il centrocampista del Real Madrid. Accerchiato il direttore di gara, tra le proteste si continua a giocare: passano tre minuti e Luis Diaz segna con un tiro da fuori il 3-3 che significa qualificazione. Al 94esimo mette la ciliegina sulla torta Olise con una splendida pennellata a scavalcare Lunin. Grande tensione da parte degli spagnoli che se la prendono con l'arbitro per la dubbia decisione, viene espulso anche Arda Guler. Così è il Bayern Monaco di Vincent Kompany ad accedere alla semifinale della Champions League 2025/26: i bavaresi affronteranno il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.