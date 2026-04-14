Ultim'ora Atletico Madrid, Simeone resta un altro anno: tolte le clausole d'uscita

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A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

La storia tra Diego Simeone e l’Atletico Madrid è destinata a continuare ancora a lungo. L’allenatore argentino guiderà infatti i Colchoneros anche nella stagione 2026/2027, proseguendo un legame ormai storico che lo porterà a vivere la sua quindicesima annata sulla panchina del club spagnolo. Una continuità rara nel calcio moderno, che conferma la fiducia reciproca costruita negli anni. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Accordo blindato: niente clausole di uscita

Nonostante fosse già presente un contratto valido per la prossima stagione, esisteva una clausola che permetteva a entrambe le parti di separarsi anticipatamente. Tuttavia, circa un mese fa è stato raggiunto in gran segreto un nuovo accordo che elimina qualsiasi opzione di uscita, rafforzando ulteriormente il rapporto tra Simeone e l’Atletico Madrid. Una scelta chiara che conferma la volontà comune di proseguire insieme senza incertezze, consolidando un progetto tecnico ormai simbolo del club.