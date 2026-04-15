Ufficiale Champions League, definito il tabellone: ecco le due semifinali, date e orari

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Le due semifinali di Champions League sono PSG-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal: ecco le date e gli orari dei quattro match

Questa sera si sono chiusi i quarti di finale di Champions League 2025/26: anche stavolta ha regalato spettacolo e tante sorprese quella che è la competizione europea più prestigiosa. Il Bayern Monaco ha battuto il Real Madrid 4-3 in una sfida dai mille episodi, l'Arsenal ha difeso il vantaggio dell'andata finendo sullo 0-0 con lo Sporting CP. Ieri, invece, il PSG ha bissato il 2-0 al Liverpool, mentre l'Atletico Madrid si è qualificato ai danni del Barcellona nonostante la sconfitta per 1-2 (0-2 per i Colchoneros all'andata). Le due semifinali sono quindi PSG-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal.

Ecco il tabellone aggiornato di Champions League:

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco martedì 28 aprile ore 21:00 Parc des Princes

Bayern Monaco - Paris Saint-Germain mercoledì 6 maggio ore 21:00 Allianz Arena

Atletico Madrid - Arsenal mercoledì 29 aprile ore 21:00 Riyadh Air Metropolitano

Arsenal - Atletico Madrid martedì 5 maggio ore 21:00 Emirates Stadium