Champions, il Psg vince anche ad Anfiled! L'Atletico perde ma passa: Liverpool e Barça out!

vedi letture

Anche l’Atlético Madrid stacca il pass per le semifinali, nonostante la sconfitta per 1-2 contro il Barcellona al Metropolitano.

Il Paris Saint-Germain compie una grande impresa ad Anfield, eliminando il Liverpool e conquistando la semifinale di Champions League per il secondo anno consecutivo. La squadra di Luis Enrique ha dimostrato maturità, organizzazione e cinismo, colpendo nei momenti chiave del match. Protagonista assoluto Ousmane Dembélé, autore di una doppietta decisiva che ha indirizzato la qualificazione. Nonostante la pressione costante degli inglesi, soprattutto nella ripresa, il PSG ha saputo soffrire e sfruttare le occasioni in contropiede, chiudendo definitivamente i conti nel finale e confermandosi squadra solida nelle grandi notti europee.

Atletico in semifinale tra spettacolo e sofferenza

Anche l’Atlético Madrid stacca il pass per le semifinali, nonostante la sconfitta per 1-2 contro il Barcellona al Metropolitano. I Colchoneros, guidati da Diego Simeone, fanno valere il vantaggio dell’andata al termine di una gara ricca di emozioni. I blaugrana partono fortissimo con Lamine Yamal e la doppietta di Ferran Torres, sfiorando la rimonta, ma l’Atletico reagisce con carattere trovando il gol decisivo con Ademola Lookman. Nella ripresa, nonostante le occasioni e un gol annullato al Barcellona, i padroni di casa resistono anche grazie agli episodi, tra cui l’espulsione di Eric Garcia dopo revisione VAR. Il forcing finale degli uomini di Hansi Flick non basta: passa l’Atletico, premiato per concretezza e gestione dei momenti decisivi.