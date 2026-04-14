Ufficiale Liverpool-Psg, le formazioni ufficiali: Salah ancora out! Kvara certezza dal 1'

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Restano fuori, a sorpresa, Mohamed Salah e Federico Chiesa.

La sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain si apre con grande intensità e scelte sorprendenti, soprattutto da parte degli inglesi. La squadra guidata da Arne Slot punta su un assetto fortemente offensivo nonostante lo svantaggio di 2-0 maturato all’andata. In porta c’è Giorgi Mamardashvili, protetto da una difesa con Jeremie Frimpong e Milos Kerkez sulle fasce e la solida coppia centrale Ibrahima Konaté–Virgil van Dijk. A centrocampo, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister garantiscono dinamismo e qualità, mentre Florian Wirtz agisce alle spalle degli attaccanti Alexander Isak e Hugo Ekitiké. Restano fuori, a sorpresa, Mohamed Salah e Federico Chiesa.

Il PSG risponde con qualità e dinamismo

Il Paris Saint-Germain, allenato da Luis Enrique, si presenta invece con il suo collaudato 4-3-3, puntando su tecnica e velocità. Tra i pali c’è Matvey Safonov, con Achraf Hakimi e Nuno Mendes sugli esterni difensivi e la coppia centrale formata da Marquinhos e Willian Pacho. Il centrocampo combina energia e visione di gioco grazie a Warren Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves. In attacco, infine, il tridente composto da Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVERPOOL (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Wirtz; Isak, Ekitiké. All. Slot

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique