Champions League, le formazioni ufficiali di Bayern-Real e Arsenal-Sporting
Mercoledì 15 aprile di Champions League con le ultime due gare dei quarti di finale di ritorno: alle ore 21:00 giocheranno in contemporanea Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting CP. Di seguito le formazioni ufficiali:
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany
REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Guler, Brahim Diaz; Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Alvaro Arbeloa
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta
SPORTING CP (4-2-3-1): Silva; Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez. Allenatore: Rui Borges
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