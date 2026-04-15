Kvaratskhelia show al Psg, Tmw: "Ieri prova da Pallone d'Oro anche senza gol"

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Niente gol ma un assist ieri per Kvaratskhelia nel ritorno dei quarti di finale di Champions col Psg che batte il Liverpool sempre per 2-0 e vola in finale. Tmw esalta il talento georgiano sempre più decisivo soprattutto in Europa per la sua squadra.

"Ma poi c'è Khvicha Kvaratskhelia. Colui che di fatto aveva indirizzato l'andamento della qualificazione già nella gara di andata con un gol e un'altra prestazione deluxe. Una prestazione da Pallone d'Oro, tanto per rimanere in tema. Non fatichiamo a dare ragione a chi, dalle parti di Napoli, rimpiange ancora il talento e le giocate del georgiano. Del resto, i numeri raccontano bene di come Kvara abbia trasformato ulteriormente il PSG in Champions League: dopo ieri sera, ha contribuito a 14 marcature nelle sue ultime 14 presenze nella massima competizione europea, con 9 gol e 5 assist".