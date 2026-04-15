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L'Arsenal protegge l'1-0 in casa, lo Sporting sbatte sul muro: Arteta va in semifinale

L'Arsenal protegge l'1-0 in casa, lo Sporting sbatte sul muro: Arteta va in semifinaleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:10Champions League
di Davide Baratto
L'Arsenal affronterà l'Atletico Madrid in semifinale e potrebbe giocarsi la coppa contro la vincente tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco

È l'Arsenal di Mikel Arteta la quarta semifinalista della Champions League 2025/26. Nel match di ritorno contro lo Sporting CP, i Gunners proteggono il vantaggio di 1-0 dell'andata alzando un muro all'Emirates Stadium: i portoghesi ci sbattono contro, senza riuscire a creare occasioni pericolose. Finisce così 0-0: l'Arsenal affronterà l'Atletico Madrid in semifinale e potrebbe giocarsi la coppa contro la vincente tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Il tabellone delle semifinali di Champions League:

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco 28 aprile ore 21:00
Bayern Monaco - Paris Saint-Germain 6 maggio ore 21:00

Atletico Madrid - Arsenal 29 aprile ore 21:00
Arsenal - Atletico Madrid 5 maggio ore 21:00