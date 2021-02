Bayern schiacciasassi, Lazio ko al 45': bavaresi avanti 3-0

All'Olimpico devastante primo tempo del Bayern Monaco, bavaresi in vantaggio 3-0 contro la Lazio nell'ottavo d'andata di Champions League. I tedeschi passano subito in vantaggio, al 9' orribilie retropassaggio di Musacchio a Reina, palla troppa lenta, Lewandowski ringrazia: arpiona, tira e segna. Al 24' il Bayern raddoppia con una ripartenza: Da Goretzka al liberissimo diciassettenne Musiala che incrocia facendo due il 2-0. Al 42' altro contropiede bavarese: Coman è una furia, Reina respinge, Sané è solo in area sulla respinta e firma il 3-0. Notte fonda per la Lazio.