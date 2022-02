Beffa Inter: grande prova, ma due palle inattive premiano il Liverpool

A San Siro l'Inter perde 2-0 contro il Liverpool nell'andata dell'ottavo di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi controlla il match, ma poi crolla nell'ultimo quart'ora sotto i colpi degli attaccanti dei Reds. I nerazzurri vicinissimi al gol al 16': gran botta di Calhanoglu che colpisce la traversa. Nella ripresa Liverpool spietato davanti: al 75' la squadra di Klopp passa in vantaggio grazie ad una gran girata di testa di Firmimo, che da calcio d'angolo icorna sul primo palo e la piazza nell'angolino alle spalle di Handanovic. L'Inter accusa il colpo e subisce il raddoppio inglese all'83': sugli sviluppi del calcio da fermo, Van Dijk trova una sponda di testa per Salah che dall'interno dell'area di rigore fa partire una conclusione che si insacca per il 2-0 finale.