Benfica avanti dopo un rimpallo sfortunato: Napoli sotto 1-0 al 20'TuttoNapoli.net
Oggi alle 21:20Champions League
di Antonio Noto

Il Benfica passa in vantaggio al 20' con Richard Rios. McTominay non riesce a liberare sul cross di Dahl per un rimpallo sfortunato, sul pallone vacante si avventa il centrocampista colombiano che sotto misura non lascia scampo a Milinkovic-Savic che aveva rinunciato all'uscita alta sul traversone.

