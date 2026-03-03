Inter-Champions, beffa dopo l'eliminazione? Possibile multa per lo sponsor

L’eliminazione dalla UEFA Champions League per mano del Bodø/Glimt è ancora una ferita aperta in casa Inter. Oltre alla delusione sportiva, però, potrebbe profilarsi anche una complicazione di natura legale. Secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese Aftenposten, il club nerazzurro sarebbe finito sotto la lente delle autorità locali per una questione legata alla sponsorizzazione esibita in occasione della gara disputata in Norvegia.

Nel mirino dell’ente regolatore del gioco d’azzardo, il Lotteritilsynet, sarebbe finito il marchio Betsson, presente sulla maglia dell’Inter anche durante la trasferta scandinava. In Norvegia, infatti, la legge consente la promozione esclusivamente agli operatori statali Norsk Tipping e Norsk Rikstoto. La presenza di uno sponsor diverso potrebbe quindi configurare una violazione delle norme locali in materia di pubblicità sul gioco d’azzardo, aprendo a possibili conseguenze per il club milanese.

Le parole del direttore di Lotteritilsynet. Ai microfoni di Aftenposten, Tore Bell, direttore di dipartimento del Lotteritilsynet, ha affermato, come riportato da Calcio e Finanza: "La pubblicità sulle maglie rientra nel divieto se il nome promosso è sufficientemente noto da essere associato al gioco d’azzardo. Le conseguenze, in caso di violazione, arrivano fino alla multa". Resta però da chiarire chi sarebbe l’eventuale destinatario di un provvedimento: l’Inter come club o il Bodø/Glimt in qualità di organizzatore. In chiusura, lo stesso Tore Bell, ha parlato anche della possibilità che venga fatta una multa all'Inter: "È possibile, ma è una questione che dobbiamo esaminare più da vicino".