Benfica-Napoli, scelto l'arbitro: è lo sloveno Vincic

Oggi alle 11:50Champions League
di Arturo Minervini
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Lo sloveno Slavko Vincic è l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Benfica-Napoli, gara della sesta giornata di Champions League, in programma mercoledì alle 21 a Lisbona. Assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto ufficiale David Smajc. Al var il tedesco Christian Dingert, avar l'inglese Stuart Attwell. (ANSA).