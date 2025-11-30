Eurorivali, Copenaghen lontanissimo dalla vetta: ko in trasferta contro la capolista

Il Copenaghen, avversario del Napoli nella penultima giornata della League Phase della Champions League, perde fuori casa nella 17esima giornata del campionato danese. La squadra allenata da Jacob Neestrup perde nettamente 2-0 contro la capolista AGF, reti di Mortensen e Carstensen all'8' e al 65'. Dopo questa sconfitta il Copenaghen resta quarto in classifica, staccato di ben 11 punti dalla vetta, a tre punti del Bromdby ma con una partita in meno.