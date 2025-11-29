Champions, il Napoli ha già incassato circa 45mln: il grafico dei guadagni

Foto

Champions, il Napoli ha già incassato circa 45mln: il grafico dei guadagniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:30Champions League
di Antonio Noto

Football Meets Data ha aggiornato le stime relative ai premi UEFA che i club percepiranno per la partecipazione alla Champions League 2025-2026. Gli importi variano in base ai risultati ottenuti nel corso della competizione e, al momento, il Napoli dovrebbe incassare una cifra vicina ai 45 milioni di euro.

Il club azzurro punta però ad aumentare ulteriormente questa somma, confidando in risultati positivi nelle ultime tre gare della Fase Campionato. Una qualificazione avanzata garantirebbe infatti introiti più consistenti, come evidenziato anche dal grafico seguente che mostra l’evoluzione degli incassi legati alla Champions League. 