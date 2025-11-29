Champions, il Napoli ha già incassato circa 45mln: il grafico dei guadagni
Football Meets Data ha aggiornato le stime relative ai premi UEFA che i club percepiranno per la partecipazione alla Champions League 2025-2026. Gli importi variano in base ai risultati ottenuti nel corso della competizione e, al momento, il Napoli dovrebbe incassare una cifra vicina ai 45 milioni di euro.
Il club azzurro punta però ad aumentare ulteriormente questa somma, confidando in risultati positivi nelle ultime tre gare della Fase Campionato. Una qualificazione avanzata garantirebbe infatti introiti più consistenti, come evidenziato anche dal grafico seguente che mostra l’evoluzione degli incassi legati alla Champions League.
[💰🔵 UCL prize money rankings after MD5]— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025
▪️🇫🇷 PSG returned to the top with €73.2m!
▪️🏴 Arsenal surpass the €70m threshold and jumps to 2nd!
▪️🇮🇹 Juventus climbed over €50m this week
▪️🇵🇹 Sporting CP climbed over €40m
💶 Detailed analysis of UEFA prize money for ALL 108… pic.twitter.com/kduI9qc5oK
