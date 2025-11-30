Eurorivali, il Benfica rimonta in 6' e vince al 95'. Mourinho: "Reazione straordinaria!"

Il Benfica, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ieri ha ribaltato negli ultimi minuti il CD Nacional vincendo 2-1 in trasferta. Decisivo il gol di Paulidis al minuto 95', sei minuti prima Prestianni aveva dato il via alla rimonta della squadra allenata da Josè Mourinho. Al termine del match lo Special One ha commentato il risultato in conferenza stampa.

"Abbiamo reagito straordinariamente bene. La squadra ha mantenuto la calma, ha iniziato ad accelerare, a intensificare. Poi, hanno iniziato a recuperare terreno su una squadra già stanca, e i nostri giocatori entrati in campo – i tre entrati: Prestianni, Ivanovic e Schjelderup sono entrati bene e hanno cambiato il ritmo della partita. Poi c'è quella cosa... quando vinci negli ultimi minuti, c'è sempre quella tensione, ma penso che la prestazione del Benfica nel complesso sia stata molto buona. A Guimaraes abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ma qui abbiamo giocato bene per tutti i 90 minuti. È ovviamente una vittoria difficile, ma è una vittoria molto, molto, molto meritata.

Sono molto contento, ovviamente della vittoria, perché sono i punti che ci alimentano, ma sono anche molto contento di come ha giocato la squadra. Sono contento, penso che anche i giocatori se lo meritassero. Prima c'era stato l'Ajax in trasferta, siamo rientrati in Portogallo solo il giorno dopo, abbiamo avuto un giorno per allenarci e poco altro prima di viaggiare di nuovo a Madeira e giocare una partita difficile come questa, su un campo difficile per tutti, in una partita che è diventata ancora più difficile perché non abbiamo segnato... E quando abbiamo segnato il pareggio, ho pensato che sarebbe arrivato il secondo gol, perché lo slancio... era già forte".