Ufficiale Bologna-Lille, le formazioni: Ferguson torna dal 1', Dallinga preferito a Castro

vedi letture

Obiettivo primo gol in Champions, e prima vittoria, per il Bologna di Vincenzo Italiano, che alle ore 21 affronterà il Lille al Dall'Ara. Per l'occasione il tecnico dei felsinei ritrova Lewis Ferguson dal primo minuto, con lo scozzese che era rientrato solo a gara in corso nelle ultime settimane. Per il resto tutto confermato, con Dallinga titolare al centro dell'attacco, mentre Orsolini e Ndoye completeranno il reparto avanzato. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Dall'Ara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

LILLE (4-3-3): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Maku, André, Bouaddi; Sahraoui, David, Fernadez-Pardo. Allenatore: Bruno Génésio.