Braga, è Horta l'MVP con l'Union: "Volevamo più di un punto, ma per come s'era messa..."

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato così la partita di Champions League.

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, LA PRIMAVERA AFFONDA A MADRID: FINISCE IN GOLEADA PER IL REAL Il Real Madrid ha battuto il Napoli per 6-0 nella quinta giornata di Youth League allo Stadio Alfredo Di Stefano. Il Real Madrid ha battuto il Napoli per 6-0 nella quinta giornata di Youth League allo Stadio Alfredo Di Stefano. LE ALTRE DI A ALLEGRI NON PAVENTA UN ADDIO ALLA JUVE: "VADO D'ACCORDO CON LA DIRIGENZA" (ANSA) - TORINO, 30 NOV - "In questo periodo parlano sempre del mio futuro: ho un contratto fino al 2025, stiamo lavorando bene insieme per il futuro della Juve non solo immediato, ma nei prossimi anni": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde... (ANSA) - TORINO, 30 NOV - "In questo periodo parlano sempre del mio futuro: ho un contratto fino al 2025, stiamo lavorando bene insieme per il futuro della Juve non solo immediato, ma nei prossimi anni": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde...