Caicedo salva ancora la Lazio: finisce 1-1 contro lo Zenit in Champions

La Lazio a San Pietroburgo, in una gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, ha pareggiato 1-1 contro lo Zenit. Il pareggio i biancococelesti l'hanno raggiunto a nove minuti dalla fine con Felipe Caicedo che, dopo aver regalato i tre punti nello scorso week-end contro il Torino con un gol al 98esimo, ha ora regalato ai biancocelesti col suo gol all'81esimo un punto importantissimo, il quinto in tre partite.