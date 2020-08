Champions, allarme in casa Atletico: potrebbero esserci altri contagiati

Situazione molto complicata in casa Atlético dopo la notizia della positivà al coronavirus di due giocatori. Il timore, infatti, è che qualche altro componente della rosa sia stato contagiato: i test PCR sono stati effettuati sabato prima dell'allenamento e i risultati sono stati resi noti solo ieri. In questo lasso di tempo è probabile che diversi tesserati possano aver contratto il virus e che quindi possano risultare positivi ai nuovi test che verranno effettuati in giornata.

Intanto, i due positivi sono in quarantena e la partenza per Lisbona (giovedì c'è il quarto di finale di Champions con il Lipsia) è slittata di un giorno, ma è chiaro che bisognerà attendere i risultati per stabilire una nuova tabella di marcia