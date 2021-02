Champions, Barcellona umiliato da Mbappé: le aperture dei media spagnoli

Figuraccia storica per il Barcellona di Leo Messi in Champions League, sconfitto per 4-1 al Camp Nou dal Paris Saint-Germain di Kylian Mbappé.

Grande mattatore della serata è proprio la stella francese, autore di una tripletta, grande protagonista delle aperture online di tutti i quotidiani spagnoli e catalani. Sport: "Mbappé distrugge il Barça" Mundo Deportivo: "Mbappé demolisce il Barça al Camp Nou" Marca: "Mbappé annienta il Barça" As: "Mbappé umilia il Barça".