Champions, Celtic eliminato: l'Atalanta scala in terza fascia con Inter e Lazio

L'eliminazione del Celtic Glasgow per mano del Ferencvaros libera un posto in terza fascia, che verrà occupato dall'Atalanta. Col risultato di Glasgow esce di scena una squadra 46esima nel ranking, fra quelle impegnate nelle qualificazioni con un coefficiente migliore degli orobici. I giochi, almeno per le italiane, sono fatti: sorteggio il 1° ottobre ad Atene.

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania)

Real Madrid (Spagna)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Liverpool (Inghilterra)

Porto (Portogallo)

Zenit (Russia)

Siviglia (Spagna)

SECONDA FASCIA

Barcellona (Spagna)

Atlético (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Benfica* (Portogallo)

TERZA FASCIA

Ajax (Olanda)

Dinamo Kiev* (Ucraina)

Salisburgo* (Austria)

Lipsia (Germania)

Inter (Inter)

Olympiacos* (Grecia)

Lazio (Italia)

Atalanta (Italia)

QUARTA FASCIA

Dinamo Zagabria* (Croazia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Marsiglia (Francia)

Brugge (Belgio)

Slavia Praga* (Repubblica Ceca)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Basaksehir (Turchia)

Rennes (Francia)