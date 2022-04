Champions, ci pensa ancora Benzema: il Real cade in casa ma elimina il Chelsea

Spettacolo e grandi emozioni al Bernebeu per il quarto di ritorno tra Real Madrid e Chelesa, che vede gli spagnoli perdere per 2-3.

Spettacolo e grandi emozioni al Bernebeu per il quarto di ritorno tra Real Madrid e Chelesa, che vede gli spagnoli perdere per 2-3 ma passare alle semifinali di Champions League. Al quarto d'ora il Chelsea passa al Bernabeu: Mount batt Courtois su filtrante quasi involontario di Werner. Al 51' i Blues pareggiano i contri con l'andata grazie a Rudiger che trova il 2-0 staccando più alto di tutti su un corner molto dubbio nella sua assegnazione. Alla mezz'ora il Chelsea va ancora in gol grazie all'ex Marcos Alonso, ma un tocco di mano, per la verità impercettibile, porta l'arbitro Marciniak ad annullare tutto dopo un breve check col VAR. Al 75' però il Chelsea passa davvero in vantaggio nel computo del doppio confronto: grandissima azione di Timo Werner, che mette a sedere mezza difesa del Real Madrid prima di battere Courtois. Passano soli 5' e il Real si riporta in gara con la rete dell'1-3 che vale i supplementari: magia di Modric che s'inventa un delisioso lancio di esterno destro, sul secondo palo ci arriva Rodrygo che batte Mendy. I tempi supplementari si aprono col la solita prodezza di Karim Benzema al 96': gran recupero palla di Camavinga, cross di Vinicius con Rudiger che scivola, il centravanti francese resta solo in area e di testa segna il gol del 2-3 che vale la qualificazione.